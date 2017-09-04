Bir Bölük Asker Yürekleri Dağlamaya Geliyor

TAFF Pictures’ın 2017 – 2018 iddialı film projelerinden biri daha ortaya çıktı. Aşk filmleriyle tanınan Aytaç Ağırlar, yazıp yönettiği yeni filmi Bölük’te kamerasını askeriyeye çeviriyor. Film, vatan aşkıyla kışlaya koşan bir grup askerin hikâyesini anlatıyor. Bölük filmi için neredeyse yeniden bir kışla inşa edildi. Film için, 5 yıl önce terk edilmiş bir kışla tekrar yaşanır hale getirildi. Kapı kollarından pencere camlarına kadar tüm eksikler 1,5 ay gibi kısa bir süre içinde titizlikle çalışılarak tedarik edildi. 400 dönümlük arazinin her köşesi yeniden düzenlendi. Restorasyon süresince sanat ekibin,e marangozdan demirciye toplamda 51 kişi eşlik etti. Bölük, 20 Ekim 2017’de sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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