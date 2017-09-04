3. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali Ön Jüri Kararı Açıklandı

3. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nde yarışacak ve gösterilecek filmler açıklandı. Festival kapsamında yapılacak olan Kısa Film Yarışması’nın Bülent Özkam, Alper Şen ve Hayri Çölaşan’dan oluşan Ön Jürisi festival şartnamesi ve katılım kurallarına uygun olan tüm kısa filmleri büyük bir titizlikle izleyerek değerlendirildi ve oy birliği ile finalist olan ve festival gösterim seçkisine alınan belgesel, deneysel ve kurmaca filmleri açıkladı.

Basın Bülteni

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