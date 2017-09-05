Cenaze İşleri Filmi Oyuncuları Turneye Çıkıyor

Komedi filmi Cenaze İşleri, 08 Eylül’de izleyiciyle buluşuyor. Oyuncular filmin ilk gösterimi olan 07 Eylül Perşembe günü 20:00’de Özdilek Park İstanbul Cinetime Sinemaları’nda hayranlarıyla buluşuyor. Turne programına filmin çekildiği Eskişehir’de devam edecek olan oyuncular 09 Eylül Cumartesi saat 20:00’de Özdilek Eskişehir Cinetime’da hayranlarıyla birlikte filmi izleyecek. 10 Eylül Pazar günü saat 17:00’de ise Düzceli hayranlarıyla Özdilek Düzce Cinetime’da buluşan oyuncular turne programlarını tamamlamış olacak.

Basın Bülteni

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