Sedat Ergen’in yönettiği ve Sedat Ergen, Bihter Delüv, Nihat Demirel ile Burak Arslan’ın oynadığı Örümcek, 15 Eylül 2017’de Derin Film dağıtımıyla Sefya & Medya Prodükiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Serhat ve Gizem iki eski sevgilidir. Çok iyi bir arkadaş çevreleri vardır. Serhat bir türlü işlerini yoluna koyamaz ve uzak bir yere gider. Bu arada Gizem, Kemal ile tanışır. Kemal hastalık derecesinde kıskanç bir adamdır. Her şey yolunda giderken Gizem’in Kemal’e gelen bir mesajı görmesiyle hayatı tekrar değişir. Serhat ve Gizem’in sevdiği bir genç ortadan kaybolmuştur. Uzun bir zaman sonra bir araya gelen iki sevgili bu olayı çözmeye karar verirler.