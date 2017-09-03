Çat Kapı Aşk’ın Çekimleri Başladı

Jess Molho, Müge Boz, Nergis Kumbasar, Duygu Çetinkaya ve Azerbaycan’ın en ünlü komedi film oyuncusu olan Elməddin Cəfərov’un başrolünde oynadıkları taptaze romantik komedi Çat Kapı Aşk’ın çekimleri İstanbul’da başladı. Hayatının aşkının bir gün gelip kendisini bulacağına inanan Su ile hayatı boyunca herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığına engel olamayan, bu yüzden yaşadığı sorunlardan kaçmaya çalışan Aras’ın komik, hüzünlü bir o kadar da masalsı aşk hikâyesini anlatan Çat Kapı Aşk, TME Films dağıtımıyla yıl sonunda seyirciyle buluşacak. Filmin senaryosu Nesrin Zamur ve Deniz Güney İşintek’e ait.

Basın Bülteni

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