Stuart Hazeldine’nin yönettiği ve Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw ile Radha Mitchell’in oynadığı Baraka (The Shack), 07 Nisan 2017’de The Moments Entertainment tarafından vizyona çıkarıldı.

Mack Phillips’in, bir aile trajedisi yaşadıktan sonra düştüğü depresyon, onu inancını sorgular hale getirir. Bu inanç kriziyle yüz yüze geldiğinde, onu Oregon vahşi doğasının derinlerinde terk edilmiş bir barakaya gitmesi için teşvik eden bir mektup alır. Şüphelerine rağmen Mack barakaya gider ve Papa adlı bir kadının liderlik ettiği esrarengiz üç yabancıyla karşılaşır. Mack, bu toplantı sayesinde sonsuza dek hayatını değiştirecek gerçeği bulur.