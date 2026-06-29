2 Aile Arasında’nın Kamera Arkasından İlk Görüntüler Yayınlandı, Kahkahalar Şimdiden Başladı

BKM Film yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği yılın merakla beklenen komedisi 2 Aile Arasında, çekimleri tüm hızıyla devam ederken kamera arkasından ilk görüntüleri izleyiciyle buluştu. İlk kez paylaşılan kamera arkası görüntüleri, filmin eğlenceli atmosferini, oyuncular arasındaki güçlü uyumu ve çekimler sırasında yaşanan kahkaha dolu anları izleyiciyle buluşturuyor. Henüz çekimleri devam ederken filmin sıcak, samimi ve yüksek enerjili dünyasına dair ilk ipuçlarını veren görüntüler, 2 Aile Arasında’nın yılın en çok beklenen komedilerinden biri olmaya hazırlandığını gösteriyor.