Macar Film Günleri 2026

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi ve Mercanev iş birliğiyle hazırlanan Macar Film Günleri, Macar sinemasının iki dev ismi Zoltan Fábri ve Marta Meszaros’a saygı niteliğinde, “Vicdan ve Bellek” temasıyla 02 Temmuz’da Ayvalık’ta başlıyor. Program; 02 – 08 Temmuz (1. Perde) ve 03 – 05 Ağustos 2026 (2. Perde) tarihlerinde, Ayvalık’taki altı ayrı mekânda sinemaseverlerle buluşacak. Etkinliğin açılış töreni, 02 Temmuz Perşembe günü saat 20:00’de ASKEV Sera’da, Macar Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Gergo Kovacs’ın katılımıyla yapılacak. Açılışın ardından sinema tarihinin ikonik başyapıtlarındanünlü yönetmen Zoltan Fabri imzalı Atlıkarınca (Korhinta) gösterilecek.

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Afiş



İlan



Program



Anne ve Babama Günce (Napla Apamnak, Anyamnak)



Atlıkarınca (Korhinta)



Benim Yirminci Yüzyılım (Az En XX. Szazadom)



Beşinci Mühür (Az Ötödik Pecset)



Cehennemde İki Devre (Ket Felido a Pokolban)



Çocuklarıma Günce (Naplo Gyermekeimnek)



Hoş Geldiniz Binbaşım (Isten Hozta, Ornagy Ur)



Kızıllar ve Beyazlar (Csillagosok, Katonak)



Pal Sokağı Çocukları (A Pal – Utcai Fiuk)



Sevgililerime Günce (Naplo Szerelmeimnek)

