Haberler

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin 4. Gününde Sinemada Eril Tahakküme Karşı Kadın Emeği: Teknik Alanda Örgütlenme ve Dayanışma Ağları Masaya Yatırıldı

Yorum yapın

29.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, dördüncü gününü geride bırakırken “Türkiye’deki Sinema ve Dizi Endüstrilerinde Teknik Alanda Kadın Emeği” paneli büyük ilgi gördü. Günün seanslarında ise sinemaseverler zengin bir programla buluştu. Düşler ve Umutlar Arasında, Rahibeler Vatikan’a Karşı, Bana Anlatılan Anılar, Kuru Taşın Başı, Gökteki Kızlar, Oyun Vakti, Cennetin Yakınında filmleri izleyiciye sunuldu, söyleşiler yapıldı.

Alin Taşçıyan

Filippo Piscopo

Filippo Piscopo – Alin Taşçıyan

Filippo Piscopo – Alin Taşçıyan

Lucia Murat

Lucia Murat

Yeşim Ustaoğlu

Yeşim Ustaoğlu – Alin Taşçıyan

Bir yanıt yazın