29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin 4. Gününde Sinemada Eril Tahakküme Karşı Kadın Emeği: Teknik Alanda Örgütlenme ve Dayanışma Ağları Masaya Yatırıldı

29.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, dördüncü gününü geride bırakırken “Türkiye’deki Sinema ve Dizi Endüstrilerinde Teknik Alanda Kadın Emeği” paneli büyük ilgi gördü. Günün seanslarında ise sinemaseverler zengin bir programla buluştu. Düşler ve Umutlar Arasında, Rahibeler Vatikan’a Karşı, Bana Anlatılan Anılar, Kuru Taşın Başı, Gökteki Kızlar, Oyun Vakti, Cennetin Yakınında filmleri izleyiciye sunuldu, söyleşiler yapıldı.

Basın Bülteni

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Alin Taşçıyan



Filippo Piscopo



Filippo Piscopo – Alin Taşçıyan



Filippo Piscopo – Alin Taşçıyan



Lucia Murat



Lucia Murat



Yeşim Ustaoğlu



Yeşim Ustaoğlu – Alin Taşçıyan

