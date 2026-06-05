Star Wars: Mandalorian ve Grogu Online Bilet Satışlarında ve IMAX Tercihinde Sektör Ortalamasını Katladı

Sinemanın teknolojiyle buluştuğu Paribu Cineverse salonlarında, 22 – 31 Mayıs tarihleri arasında bilim kurgu ve macera tutkunlarının adresi Star Wars Mandalorian ve Grogu oldu. Vizyondaki bu dönemde Türkiye genelinde 79.145 sinemaseveri ağırlayan yapım, özellikle gençlerin ve erkek izleyicilerin ilgisini çekti. Sektör ortalaması olan % 32’lik online satış oranı bu filmde % 62’ye yükselerek dijitalleşmenin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sinemasever izleyiciler, devasa perde deneyimi sunan IMAX formatına yoğun ilgi gösterdi. Genel izleme ortalaması % 7,8 olan IMAX formatı, bu filmde % 29’luk bir tercih oranına ulaşarak izleyicilere benzersiz bir görsel şölen sundu.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.