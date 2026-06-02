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29. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Gösterimler ve Açılış Töreni Eşliğinde Başladı

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29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali,düzenlenen açılış töreniyle başladı, festivalin onursal ödülleri sahiplerini buldu. Yapımcı Dilde Mahalli ödülünü annesine ithaf etti. Festivalde bulunamayan Melisa Sözen törene katılamadığını belirtti, Onur Ödülü’ne layık görülen Emel Göksu’ya ödülü kızı Fadik Sevin Atasoy tarafından takdim edildi. Göksu, kızıyla birlikte sahneye çıktığı bu mekânda ödül almanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Dilde Mahalli – Ezgi Çelik

Ece Bağcı – Yetkin Dikinciler

Emel Göksu – Fadik Sevin Atasoy

Emel Bağcı – Fadik Sevin Atasoy – Halime Güner

Emel Göksu – Fadik Sevin Atasoy – Yetkin Dikinciler

Halime Güner – Alin Taşçıyan

Şenay Gürler – Yetkin Dikinciler

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