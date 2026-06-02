29. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Gösterimler ve Açılış Töreni Eşliğinde Başladı

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali,düzenlenen açılış töreniyle başladı, festivalin onursal ödülleri sahiplerini buldu. Yapımcı Dilde Mahalli ödülünü annesine ithaf etti. Festivalde bulunamayan Melisa Sözen törene katılamadığını belirtti, Onur Ödülü’ne layık görülen Emel Göksu’ya ödülü kızı Fadik Sevin Atasoy tarafından takdim edildi. Göksu, kızıyla birlikte sahneye çıktığı bu mekânda ödül almanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Basın Bülteni

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Dilde Mahalli – Ezgi Çelik



Ece Bağcı – Yetkin Dikinciler



Emel Göksu – Fadik Sevin Atasoy



Emel Bağcı – Fadik Sevin Atasoy – Halime Güner



Emel Göksu – Fadik Sevin Atasoy – Yetkin Dikinciler



Halime Güner – Alin Taşçıyan



Şenay Gürler – Yetkin Dikinciler

