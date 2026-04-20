Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi

Haluk Can Dizdaroğlu’nun yönettiği ve Yasemin Ertorun, Özgür Özdural, Fatih Özkul ile Varol Yaşaroğlu’nun seslendirdiği animasyon film Süper 2 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi, 22 Mayıs 2026’da CJ ENM dağıtımıyla Grafi2000 Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Varol Abi, atölyesinde icat ettiği sinema makinesiyle, çizgi film izlemeyi çok seven bir kız çocuğunun hayal dünyasını beyazperdeye yansıtmak için çalışmalara başlar. Varol Abi ve Gece’nin yarattığı bu dünyada olaylar şöyle gelişir: Birol adındaki küçük bir çocuk, dedesinin çiftlikte yaşayan bir arkadaşının yanına tatile gönderilir. Başlangıçta her şey Birol için oldukça sıradan ve sıkıcı görünür: Doğa, tarlalar, çiftlik hayvanları ve internetsiz bir köy hayatı. Ancak zamanla, yeni tanıştığı kişilerin göründükleri gibi olmadığını fark eder. Çiftlikte yaşayan Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai aslında gizli bir süper kahraman hayatı sürmektedir. Birol’un bu gerçeği keşfetmesiyle birlikte sır daha fazla saklanamaz ve onu da takıma dahil ederler. Böylece Birol’un yaz tatili, beklenmedik bir şekilde gizemli ve aksiyon dolu bir maceraya dönüşür. İkiyüzlü ve diğer kötü karakterler, İbret’in önderliğinde dünyayı yok etmeye çalışırken; Süper 1 Takım ise onları durdurmak için güçlerini birleştirir.