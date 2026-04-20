45. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

09 – 19 Nisan 2026 tarihleri arasında sinemaseverleri İstanbul’un iki yakasındaki yedi salonda dünya sinemasının en iyi örnekleriyle buluşturan, usta yönetmenlerin son filmlerini, yeni keşifler, kült yapımlar ve söyleşileri harmanlayan 45. İstanbul Film Festivali, 19 Nisan Pazar akşamı The Marmara Taksim’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Onur Özaydın’ın sunuculuğunu üstlendiği törende ödüller sahiplerini buldu. Altın Lale Yarışması’nda bu yıl yerli ve yabancı 15 film yarıştı. Altın Lale’yi bu yıl, Damien Hauser’in yönettiği Prenses Mumbi / Memory of Princess Mumbi kazandı. Ödülü jüri başkanı, yönetmen David Mackenzie açıkladı.

Basın Bülteni

Ödül töreninden görüntüler için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller

Altın Lale Yarışması

En İyi Film: Prenses Mumbi / Memory of Princess Mumbi

(Damien Hauser)

Jüri Özel Ödülü: Diriliş / Resurrection (Bi Gan)

En İyi Yönetmen: Lise Akoka & Romane Gueret (Yaz Kampı / Ma frère / Summer Beats)

En İyi Senaryo: Markus Schleinzer & Alexander Brom (Rose)

En İyi Kadın Oyuncu: İnci Sefa Cingöz (Karanlıkta Islık Çalanlar / Those Who Whistle After Dark)

En İyi Erkek Oyuncu: Kemal Burak Alper (Ölü Köpekler Isırmaz / Dead Dogs Don’t Bite)

Mansiyon: Tavuk / Kota / Hen (György Pálfi)

Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film: Yerçekimi / Gravity (Dalya Keleş)

Mansiyon: Aşk ve Diğerleri / Love and the Others (Berna Sitera Değirmen)

Yeni Bakışlar

Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü: 32 Metre / 32 Meters (Morteza Atabaki)

En İyi Senaryo: Ziya Demirel & Yusuf Tan Demirel (En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits)

En İyi Görüntü: Reşat Okan Candemir (Keçi501 / Goat501)

En İyi Kurgu: Morteza Atabaki (32 Metre / 32 Meters)

En İyi Kadın Oyuncu: Esra Dermancıoğlu (En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits)

En İyi Erkek Oyuncu: Burak Dakak (Annem Hakkında / About My Mom)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Çağdaş Ekin Şişman (En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Özer Keçeci (En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits)

En İyi Sanat Yönetimi: Elif Öner (İsimsiz Eserler Mezarlığı / Dump of Untitled Pieces)

En İyi Özgün Müzik: Efe Demiral (İsimsiz Eserler Mezarlığı / Dump of Untitled Pieces)

Bağımsız Ödüller

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen: Sunay Terzioğlu (Bağlar, Kökler ve Tutkular / Bonds, Roots and Passions)

BSB En İyi Belgesel: 2m2 (Volkan Üce)

FIPRESCI Altın Lale Yarışması En İyi Film: Rose of Nevada (Mark Jenkin)

SİYAD En İyi Film: İsimsiz Eserler Mezarlığı / Dump of Untitled Pieces (Melik Kuru)

(Türkiye)