Kadıköy’de çekimleri gerçekleştirilen ve uluslararası film festivallerinde seçkilere giren Engelsiz Pedal adlı kısa belgesel, 19 Nisan 2026 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek özel gösterimle izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Cihan Emre Zengin’in, üstlendiği belgesel; görme engelli ve görme engelli olmayan sporcuların tandem bisiklet üzerinde kurduğu güçlü iş birliğini ve 2028 Paralimpik Oyunları hedefi doğrultusunda verdikleri mücadeleyi merkezine alıyor. Kadıköy sokaklarında geçen anlatı, tandem bisikletin doğası gereği kurulan güven ilişkisi üzerinden, birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın dönüştürücü gücünü sinematik bir dille aktarıyor.

Afiş

