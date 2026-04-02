Kurtuluş Projesi, Paribu Cineverse Salonları’nda 116 Bin İzleyiciyle Bilim Kurgu Rüzgârı Estirdi

Sinemanın teknolojiyle buluştuğu Paribu Cineverse Salonları’nda, 20 – 29 Mart tarihleri arasında bilim kurgu tutkunlarının adresi Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) oldu. Vizyondaki ilk 10 gününde 116 binden fazla sinemaseveri ağırlayan yapım, izleyici profiliyle de dikkat çekiyor. Veriler, filmi izleyen üyelerin % 54’ünün 25 – 34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerden oluştuğunu ve % 69 gibi baskın bir oranla erkek izleyicilerin yoğun ilgisini kazandığını gösteriyor. Modern sinema izleyicisinin alışkanlıklarını değiştiren film, online biletleme oranını sektör ortalaması olan % 32’den % 63’e çıkararak dijitalleşmenin gücünü de bir kez daha kanıtlamış oldu.

Basın Bülteni

