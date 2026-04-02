Backrooms Filminden Yeni Fragman ve Afiş Yayınlandı

YouTube’da milyonlarca izlenmeye ulaşarak fenomen haline gelen Backrooms serisi beyazperdeye taşınıyor. Filmin ürkütücü ve sınır tanımayan dünyasını gözler önüne seren yeni fragman ve afiş yayınlandı. 29 Mayıs’ta vizyona girecek filmde, bir mobilya mağazasının sergi salonunun bodrum katında keşfedilen sonsuz sarı duvarlar, mekâna düşen insanları hayatta kalma mücadelesine ve karanlık bir yolculuğa sürükler. Yayınlanan fragman, gerilim dolu sahneleri ve ürpertici atmosferiyle seyirciyi adeta bu bilinmezliğin içine çekiyor. Ne bir hapishane, ne de bir ev olan bu boşluğun karanlık köşelerinde, ne olduğu belirsiz varlıklar sizi izliyor olabilir.

Basın Bülteni

