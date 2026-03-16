Bir önceki filmi Öğretmenler Odası ile Oscar adayı olan yönetmen İlker Çatak’ın Altın Ayı Ödüllü filmi Sarı Zarflar, Bir Film dağıtımıyla 27 Mart’ta Türkiye’de gösterime giriyor. İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen’in senaryosunu yazdığı film, bir ailenin idealleri ile hayatta kalma arzusu arasındaki etik ve politik yol ayrımlarını merkezine alıyor. Yeni oyunlarının prömiyer gecesi yaşananlar, Ankara’nın sanatçı çifti Derya ve Aziz’in hayatında geri dönülemez bir kırılmaya yol açar. Bir gecede hedef gösterilerek işlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte İstanbul’a, Aziz’in annesinin yanına yerleşmek zorunda kalır.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.