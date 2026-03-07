Abdullah Çatlı’nın Kızlarının da Rol Aldığı Çatlı Filminden Vizyon Öncesi Son Fragman: İlk Film İçin Geri Sayım Başladı

Türk siyasi ve gizli tarihinin en çok konuşulan isimlerinden Abdullah Çatlı’nın hayatından esinlenen Çatlı, Asala terör örgütüyle 12 Eylül sonrası verilen mücadele yıllarını odağına alıyor. Filmden yayınlanan yeni fragman, çarpıcı diyaloglarıyla dikkat çekti. Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada geniş yankı uyandıran fragman kısa sürede gündem oldu. Yeni fragman, yalnızca aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle değil sadakat ve sorumluluk duygusuyla da dikkat çekiyor. Filmde geçen “Bu yolun sonunda ne şan var, ne şöhret, ne de rahat bir ölüm. Ama en mühimi, ileride Türk milletinin bundan duyacağı şeref var.” sözleri fragmanın en akılda sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor.

