İKÇÜ Film Festivali’nde Ödüller Belli Oldu

Birincisi büyük bir başarıyla gerçekleştirilen ve kısa sürede sinemaseverlerin ilgi odağı haline gelen İKÇÜ Film Festivali, bu yıl yeniden perdelerini açıyor. 20 – 25 Nisan 2026 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek olan ve sinema sanatını geniş kitlelerle buluşturmayı ve nitelikli film üretimini teşvik etmeyi amaçlayan İKÇÜ Film Festivali, sanatı toplumla buluşturma vizyonu doğrultusunda kentin farklı yerlerinde düzenlenecek gösterim ve etkinliklerle sinemaseverlere erişecek. Gösterimlerin yanı sıra söyleşiler, yönetmen buluşmaları ve özel oturumlar da yapılacak festivalde 100.000 TL para ödülü verilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.