Festivalin Özel Kitabı Uzak Yollardan Geldik Çıktı

Türkiye Almanya Film Festivali’nin 1992’den bugüne uzanan serüveni, Türkçe ve Almanca yayımlanan Uzak Yollardan Geldik / Von Weitem Gekommen adlı özel kitapta anlatılıyor. Türkiye ile Almanya arasında sinema aracılığıyla kurulan en uzun soluklu ve en tanınan kültürel köprülerden biri olan Türkiye Almanya Film Festivali, 34 yıla yayılan birikimini kitapla kalıcı hale getirdi. Festivalin kurucularından Adil Kaya’nın yayına hazırladığı kitap, festivalin yalnızca tarihini değil, iki ülke sineması arasındaki kültürel etkileşimi de katmanlı bir anlatıyla okurun önüne koyuyor.

Basın Bülteni

