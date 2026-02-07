Senaristliğini ve yönetmenliğini Coşkun Çokyiğit’in yaptığı Kurgu ve Gerçek: Maraşlı Şeyhoğlu belgeseli “varsayılmış kurgu” ve “varsayılan gerçek” ikileminden yola çıkarak “yeni bir kurgu inşa ediyor.” Han Duvarları şiirinde bahsi geçen Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış, Faruk Nafiz Çamlıbel’in dramatize ettiği bir şekilde ölmeyip memleketi Maraş’a dönen, Mevlevi Şeyhi Selim Dede’nin üvey oğludur, yani şairin hayalinden doğmuş bir kurgu karakter değildir ama Çokyiğit fark edene kadar Han Duvarları şiiri kurgusu bağlamında yaratılmış bir kahraman farz edilmiştir. Gerçek hayatında ise Şeyhoğlu, âşık olmuş, askere gitmiş, verem olmuş memleketine dönmüş ve burada ölmüştür.

Afiş



Aşağıdaki fotoğrafta filmin yönetmeni Coşkun Çokyiğit görülüyor.

