Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın Yeni Komedi ve Aksiyon Filmi D.I.S.C.O. 01 Ocak’ta Sinemalarda

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın yer aldığı, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın beraber kaleme alıp başrollerini de paylaştıkları komedi ve aksiyonu buluşturan D.I.S.C.O. filmi 01 Ocak Perşembe günü vizyona girmek için gün sayıyor. İzleyicileri yılın ilk gününde kahkahaya boğacak filmde Altınok ve Özdoğan’a; Özge Özacar, Yıldız Çağrı Atiksoy, İrem Sak, Şükrü Özyıldız, Saygın Soysal ve Devrim Yakut gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

Basın Bülteni

