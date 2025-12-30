Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Trabzon Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu oyuncu Şenay Gürler’in yaptığı Ödül Töreni, Trabzon Radison Blu Otel’de gerçekleşti. Törene belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Festivalin En İyi Belgesel (Altın Taka) Ödülü Berona belgesel file verilirken, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Mümeyyiz, Pirlerin Düğünü, Kusursuz Ölçü Nedir ve Kim filmleri kendi kategorilerinde ödüle layık görüldü.

