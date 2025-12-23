Trabzon Film Festivali Başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Film Festivali, 24 Aralık Çarşamba günü saat 15:00’te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış programıyla başlıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm sinemaseverler festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere davet edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen festival süresince gerçekleştirilecek tüm etkinlikler ve film gösterimleri sinemaseverlerle ücretsiz olarak buluşacak.
