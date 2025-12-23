Trabzon Film Festivali Başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Film Festivali, 24 Aralık Çarşamba günü saat 15:00’te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış programıyla başlıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm sinemaseverler festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere davet edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen festival süresince gerçekleştirilecek tüm etkinlikler ve film gösterimleri sinemaseverlerle ücretsiz olarak buluşacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

İlan

