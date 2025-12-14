Kardeş Takımı 3 Filminin Basın Buluşması Gerçekleşti

Kardeş Takımı serisinin final filmi Kardeş Takımı 3 için basın buluşması gerçekleşti. Takım ruhu, cesaret ve aile bağlarını merkezine alan yapım, izleyiciyi bu kez zamanda sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Yaşanan bu sıra dışı yolculuk, izleyicileri eğlenceli bir serüvene ortak edecek. 09 Ocak’ta gösterime girecek film için Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Dora Dalgıç, Gülhan Tekin ve yönetmen Bedran Güzel basının sorularını yanıtladı.

Basın Bülteni

