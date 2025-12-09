Hayatın İçinden Bir Dönüşüm Hikâyesi Sinema Salonlarını Isıtmaya Geliyor

Hikâyesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu Aksel Bonfil’e ait ve Mali Ergin’in yönettiği Bugün Güzel filmi 12 Aralık’ta sinemalarda. Bugün Güzel, hayata yeniden bakmayı, küçük anların kıymetini hatırlamayı ve ‘her şeye rağmen bugün hala güzel bir gün olabilir’ demeyi unutanlara sıcak bir hatırlatma sunuyor. Gündelik koşturmanın içinde nefes almayı unutan herkes için kısa bir mola niteliği taşıyan film, izleyenlere iyi hissettiren hikâyesi, samimi karakterleri ve pozitif enerjisiyle, sinema salonundan gülümseyerek çıkılan bir deneyim vadediyor. Bugün Güzel, yükleri hafifletecek, kalpleri ısıtacak ve ‘tam da buna ihtiyacım varmış’ dedirtecek.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.