İthaki Yayınları 11 Aralık Kitapları

İthaki Yayınları, 11 Aralık’ta satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. C. L. Clark’ın Ambessa: Kurt’un Seçilmişi, Selim Erdoğan’ın Beyaz Suikast: Bir Önder Göker Macerası, M. Özgür Mutlu’nun Ten Alfabesi ve Philip K. Dick’in Elektrikli Düşler Ajandası adlı kitaplarıı 11 Aralık 2025 Perşembe günü satışa sunulacak. İlk romanıyla Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi olan M. Özgür Mutlu, Ten Alfabesi’nde görünmez tel örgülerin içinde yaşarken sınırların farkına varan insanların hikâyesini anlatıyor. Devletin, bedeni ve zihni aynı anda kuşatan iktidar biçimlerini, dilin sessizce nasıl dönüştüğünü, özgürlüğün nasıl aşındığını yavaşça ortaya koyuyor.