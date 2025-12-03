Türk Sinemasının Tekinsiz Dilek Ağaçları

Türk korku sineması üzerine yazdığı kitaplar ve makalelerle bu alanda ciddi bir literatür oluşmasını sağlayan akademisyen ve sinema eleştirmeni Gizem Şimşek Kaya, bu kez korku sinemasının tekinsizleştirdiği dilek ağaçlarına mercek tutuyor: Türk Sinemasında Dilek Ağacı. İzan Yayıncılık etiketiyle yayımlanan kitabında Gizem Şimşek Kaya hem dilek ağacı temasının halkbilimindeki karşılığını hem de dünya literatüründe ağaç kültünün izlerini sürüyor ve ardından Türk korku sinemasında dilek ağacını tekinsiz bir şekilde kullanan filmleri işliyor. Üstelik bu yolculukta Alper Kaya’nın tasarlamış olduğu birbirinden tekinsiz dilek ağacı görselleri de okuyucuya sunuluyor.