Yönetmenliğini, yaratıcı yapımcılığını, görüntü yönetmenliğini ve kurgusunu Tayfun Belet’in, yapımcılığını Nur Deriş’in müziklerini Ömer Oral’ın yaptığı Tabu Film yapımı Roman Gibi isimli belgesel Türkiye basın tarihine damgasını vurmuş Sabiha ve Zekeriya Sertel çiftinin yaşamını konu alıyor; hakikatin peşinde yaşanan bir ömrün, büyük bir sevgi, zorlu mücadele ve dayanışmasının izini sürüyor. Adını Sabiha Sertel’in otobiyografik eserinden alan, “İki kalem, bir hayat, sonsuz bir iz” ifadesiyle özetlenebilen belgesel filmde, Sertel ailesinin geçmişine dair sessizlik, hem aile içi hafızayı hem de Türkiye’nin kolektif belleğini sorgulayan bir anlatıya dönüşüyor.

