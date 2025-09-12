İthaki Yayınları 18 Eylül Kitapları

İthaki Yayınları, 18 Eylül’de satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Emile Zola’nın Germinal ve Daniel Defoe’nun Dünyanın Çevresinde Yeni Bir Yolculuk adlı kitapları 18 Eylül’de satışa sunulacak. Fransız edebiyatının usta kalemlerinden Émile Zola, Germinal ile okuru 19. yüzyılın karanlık maden ocaklarına götürüyor. Gerçekçi gözlemleri, derin insani ve psikolojik çözümlemeleri, toplumsal adalet arayışına dair sarsıcı tasvirleriyle Zola, edebiyatın tanıklık gücünü en yüksek noktasına taşıyor. Emeğin ve insan dayanışmasının gücünü çarpıcı bir şekilde ortaya koyan Germinal yalnızca bir grevin hikâyesi değil, ezilenlerin susmayan sesinin bir yankısı.