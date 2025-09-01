İstanbul’un Taşlarında Saklı Sırlar Açığa Çıkıyor, Arif Ergin’in Yeni Romanı Gizlenen 04 Eylül’de Kitapçılarda

Arif Ergin, ilk romanı Tekvin’in ardından kaleme aldığı yeni eseri Gizlenen ile okurlarını bir kez daha geçmişin gizemleri ve günümüzün kanlı hesaplaşmaları arasında dolaştırıyor. Bilim, felsefe, mitler, tarih, matematik, din, uluslararası güç dengeleri, depremler, kent ve mimarlık; hâttâ yapay zekâ ve Mimar Sinan’ın hayatı ile eserlerinin izlerini taşıyan bu kurgusal yolculuk Gizlenen; 04 Eylül 2025 Perşembe günü İthaki Yayınları etiketiyle raflarda yerini alıyor. Endüstri mühendisliğinin yanı sıra pazarlama ve finans alanlarında da yüksek lisans derecelerine sahip olan Arif Ergin, dünyanın daha iyi bir yer olması için çalışıyor, hem yazarlıkta hem mesleğinde bu ilkeyle üretmeye devam ediyor.