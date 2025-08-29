Mucize, 05 Eylül’de Sinemalarda

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı Mucize filmi 05 Eylül 2025 Cuma günü yeniden sinemalarda vizyona giriyor. 1960’lı yıllarda, darbe dönemindeki Türkiye’de, fakirlik içindeki çocukların ve öğretmenlerin hikayesini anlatan film, Egeli bir öğretmenin Anadolu’nun ücra bir köşesine sürgüne gidişini konu alıyor. Filmde, Egeli bir öğretmenin Anadolu’nun ücra bir köyüne sürgüne gidişi anlatılıyor. Köye yeni gelen öğretmen, burada okul olmadığını keşfeder. Bunun üzerine, köy sakinlerini çocukların ve engellilerin eğitim alabileceği bir yer inşa etmeleri için harekete geçirir. Film, okumayı bekleyen çocukların ve öğretmenlerin mücadelesini gözler önüne seriyor.

Basın Bülteni

