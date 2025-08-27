Güller Filmi 29 Ağustos’ta Sinemalarda

Oscar ödüllü Olivia Colman ve Benedict Cumberbatch, dışarıdan kusursuz görünen bir evliliğin çatırdayışını gözler önüne seren keskin zekâlı ve bol kahkahalı Güller filminde başrollerde buluşuyor. Jay Roach’un yönettiği, Tony McNamara’nın kaleme aldığı bu modern evlilik komedisi, 29 Ağustos’ta sinemalarda olacak. Ivy (Olivia Colman) ve Theo (Benedict Cumberbatch), harika çocuklarıyla ideal bir hayat sürüyor gibi görünür. Ancak Theo’nun kariyeri düşüşe geçerken, Ivy’nin kendi hedefleri yükselişe geçince, bu kusursuz görüntünün altında bir fırtına patlak verir. Kusursuz gözüken çiftin çatırdayan ilişkisinde gizli rekabetler ve bastırılmış öfkeler gün yüzüne çıkar.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.