İthaki Yayınları 28 Ağustos Kitapları

İthaki Yayınları, 28 Ağustos’ta satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Jason Rekulak’ın Saklı Resimler, Arkady Martine’in Barış Denen Bir Yıkım, Bram Stoker’ın Dracula – Çizgi Roman, Suat Derviş’in Ayrılmak Yok ile Önce Kadınlar ve Çocuklar adlı kitapları 28 Ağustos’ta satışa sunulacak. Suat Derviş’in, 1966 yılı sonlarında, Tercüman Gazetesi’nde, Filiz Hataylı takma adıyla tefrika edilen Ayrılmak Yok adlı romanının, Fosforlu Cevriye ve İki Kadın İki Aşk gibi ustalık dönemi eserleriyle aynı soydan geldiği biliniyor. Sevilen yazar Suat Derviş, yine benzer temalar etrafında dolaşsa da her seferinde olduğu gibi, bu farklı romanda da bizi şaşırtmayı, kendisine hayran bırakmayı başarıyor.