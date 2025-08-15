H. Orçun Kutlu’nun yönettiği ve Tuğgül Küçükoğlu, Ayhan Eroğlu, Esenay Kılıç ile Perihan Akçalı’ın oynadığı Kafir 2: Kurban, 05 Eylül 2025’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla uFP Medya – İga Medya – MTN Medya – Gürbüz Prodüksiyon – Magel Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

İstanbul’da teyzesiyle birlikte yaşayan Zeynep, annesinin ve babasının şüpheli ölümü üzerine köye gitmeye karar verir. Zeynep neredeyse hiç görmediği ve bilmediği anne ve babasının köyüne gider. Anne ve babasının ölümlerine sebep olan esrarengiz ve korkunç kâbus bu sefer de Zeynep’in izini sürmeye başlar ve Zeynep kendisini içinden çıkılamaz bir musallatın ortasında bulur.