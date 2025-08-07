Haberler

Fantasİstanbul 2025 Ulusal Yarışma Seçkisi Jürileri Açıklandı

Yorum yapın

Bu yıl ikincisi yapılacak olan Fantasİstanbul, “Özgün Uzun Metraj Film Garantisi” mottosuyla İstanbul’da 16 – 21 Ağustos 2025 tarihlerinde Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda, 22 – 24 Ağustos 2025 tarihlerinde ise Mecidiyeköy Biletinial Torun Center Sineması’nda gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki jürisi, Okan Bayülgen başkanlığında Cihangir Ceyhan, Ege Kökenli, Cem Karcı, Ayça Varlıer, Başak Parlak, Mevlüt Koçak, İpek Erdem ve Şevket Süha Tezel’den oluşuyor. İki kategoride ödül verilecek festivalin Ulusal ve Uluslararası Yarışma Seçkileri dışında, yakında ayrıntıları açıklanacak olan Fantastik Galalar da yapılacak.

Ayça Varlıer

Başak Parlak

Cem Karcı

Cihangir Ceyhan

Ege Kökenli

İpek Erdem

Mevlüt Koçak

Okan Bayülgen

Şevket Süha Tezel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir