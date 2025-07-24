Biliyorsunuz, Hissediyorsunuz, Oradasınız: Birlikte

“Kötü adam”ı olmayan, kendini anlatan, yani izleyiciyi kendisiyle tartıştırmaya çalışan bir film “Birlikte”. On yıldır bir arada olan ve evlenme talepleri -kimden gelirse gelsin- kabul görmeyen bir çift, küçük bir kasabaya yerleşir. Kız, Millie (Alison Brie) öğretmen, erkek ise Tim (Dave Franco) müzisyendir. Tabii ki, kız çalışıp para kazanırken erkek kendisini var edecek müzik çalışmaları (!) yapmak ister. Buraya kadarı olağan akış… bundan sonrası, sıra dışı, tuhaf ve ürkütücü. Bir mağaraya düşerler, sümüksü bir yapışkanlıkla birbirlerine yapışırlar.

Çoğunlukla korkutucu, iğrenç görünümlü bedenlere dönüşüldüğü için vücut korku filmleri itici olur; bu filmde gerek plastik makyaj gerek bilgisayar efekti, gerekse dekor iticilikten daha çok merak unsuru; dinamik ve etkileyici… Çok da başarılı. Oyuncular da öyle (her ne kadar ikilinin gerçek hayatta evli olmasından kaynaklı olabileceği düşüncesi öne çıkarılsa da, belli ki iyi hazırlanmışlar) ve karakterlerine iyi bürünmüşler. Karakterler, bir bakıma sevimli, ama tedirgin edici yanları da var kuşkusuz. İkilinin geçmişten getirdikleri, birlikte yaşanmışlıkları, anıları ve geçen sürede -belki de- birbirlerinden bıkmaları hem gerilimi yüksek hem de merakı diri tutuyor.

Bir yerde, Platon’un, bir bedende iki can diye özetleyebileceğimiz, iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin, geçmişle geleceğin, hatta cinselliğin de bulunduğunun söylenmesi, filmin asıl felsefesini sergiliyor. Zaten düştükleri mağarada gördükleri bunun kanıtı.

Hatırlar mısınız, Güzin ile Baha ikilisinin, çok yıllar önce söyledikleri bir şarkı vardı: “Olamam ki, olamam ben benle de sensiz de” (söz ve müzik Oktay Yurdatapan); “Birlikte”yi özetliyor. Filmin senaryosunu da yazan yönetmen Michael Shanks, bu ilk uzun metrajlı filminde gerilimi de, ritmi de kıvamında tutturmuş; dahası iki karakter arasındaki bu bağlı olup olmamayı çok iyi betimlemiş. Bir yanıyla korku, bir yanıyla gerilim (az sayıda klişe trükler olsa da, göze batmıyor), ama öz itibarıyla bir aşk filmi çekmiş. Uzun süre üzerinde konuşulacak, unutulmayacak bir film.

(31 Temmuz 2025)

Korkut Akın

korkutakin@gmail.com