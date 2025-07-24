Ahmed Nader Galal’ın yönettiği ve Ahmed Al Sakka, Ahmed Fahmy, Jihan El Shamashergy, Ghada Abdel Razek ile Hatem Salah’ın oynadığı Ahmed ve Ahmed (Ahmed W Ahmed – Ahmed & Ahmed), 01 Ağustos 2025’de Derin Film dağıtımıyla Damas Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ahmed ve Ahmed, Mısır’a döndüğünde kendisini bambaşka bir dünyanın içinde bulan Ahmed’in hikâyesini konu ediyor. Yerleşmek için Mısır’a geri dönen Ahmed, bu sırada amcasının garip bir kazada hafızasını kaybettiğini öğrenmiştir. Bu durum şok edici bir gerçeğin de ortaya çıkmasına neden olur ve Ahmed kendinin çok tehlikeli bir suç imparatorluğunun başında bulur.