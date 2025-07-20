İhsan Taş’tan Sektöre Çağrı: Beyazperde Kapanıyor

Daha önce birçok başarılı projelere imza atan sinemamızın yapımcı – yönetmenlerinden İhsan Taş, sinema sektöründeki kötü gidişatla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarılı yapımcı ve yönetmen, şu ifadeleri kullandı: “Filmleri milyonlarca kişi tarafından izlenen bir kaç isim vardı. İnsanlar sinemaya o isimlerin filmlerini izlemeye gidince, diğer filmlerin afişlerini de görüp, onlara da şans verirdi. Böylece salonlar canlı, sinema güçlü kalırdı. Ama o isimler dijital platformlara geçince, sinema adeta öksüz kalmış oldu. Bence bugünkü kötü gidişatın en büyük sorumluları, sinemadan beslenip sonra arkasını dönüp dijitallere geçenlerdir.”

Baldız Filminden



Dedemin Gözyaşları Filminden

