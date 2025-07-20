Haberler

İhsan Taş’tan Sektöre Çağrı: Beyazperde Kapanıyor

Yorum yapın

Daha önce birçok başarılı projelere imza atan sinemamızın yapımcı – yönetmenlerinden İhsan Taş, sinema sektöründeki kötü gidişatla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarılı yapımcı ve yönetmen, şu ifadeleri kullandı: “Filmleri milyonlarca kişi tarafından izlenen bir kaç isim vardı. İnsanlar sinemaya o isimlerin filmlerini izlemeye gidince, diğer filmlerin afişlerini de görüp, onlara da şans verirdi. Böylece salonlar canlı, sinema güçlü kalırdı. Ama o isimler dijital platformlara geçince, sinema adeta öksüz kalmış oldu. Bence bugünkü kötü gidişatın en büyük sorumluları, sinemadan beslenip sonra arkasını dönüp dijitallere geçenlerdir.”

Baldız Filminden

Dedemin Gözyaşları Filminden

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir