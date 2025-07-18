Bülent Terzioğlu’nun yönettiği ve Buğra Ağalday, Adem Gürlek, Melisa Akaslan ile Simay Dinç’in oynadığı Zincirkıran, 15 Ağustos 2025′de MC Film dağıtımıyla Makinist Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hikâye, eski zamanlarda Anadolu’nun bir köyünde insanları öldüren, seri cinayetler işleyen bir adamı köylülerin zincirleyerek gömmesiyle başlar. Ölen adamın akrabası buna dayanamaz ve bir kitap yazar. Kitap, zemheri ayında gömülen adamı dünyaya geri getirerek insanları öldürmesini sağlar. Zincirkıran yalnızca kitabı bulan ve kitaptaki ritüeli yerine getiren dört kişiyi öldürmektedir. Her şeyden habersiz Derya, bir sahafa girer ve rastladığı kitabı alır.