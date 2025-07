Brando Lee’nin yönettiği ve Fiona Dourif, Jordan Belfi, Malin Crépin ile Harris Dickinson’un oynadığı Şeytanla Bakışma (Don’t Look at the Demon), 25 Temmuz 2025’de A90 Pictures dağıtımıyla Movie Factory tarafından vizyona çıkarıldı.

Bazı kişisel sorunları olan medyum Jules’un liderliğindeki paranormal araştırmacılardan oluşan bir Amerikan TV ekibi Malezya’nın Fraser Tepeleri’ne doğru yola çıkar. Grubun varış noktası, orada doğaüstü ve oldukça tehditkâr olaylar yaşadıklarını iddia eden bir çiftin evidir. Gizemi araştırmaya başlayan ekip, çok geçmeden kariyerlerinde karşılaştıkları her şeyden daha korkunç hayaletlerle karşılaşır.