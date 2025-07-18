Dostluk, Heyecan, Macera, Doğa ve Hayvan Sevgisi Bir Arada, Duygu Yüklü Bir Hikâye, Heidi 22 Ağustos’ta Vizyonda

Alpler’in büyülü dünyası, Heidi’nin yepyeni macerası ilk kez animasyon filmiyle sinemalarda. Johanna Spyri’nin 140 yılı aşkın süredir var olan Heidi’si ve tüm dünyada 50 dilde 50 milyondan fazla satan kitapları ve 120’den fazla ülkede yayınlanan en güzel çocuk hikâyelerinden biri olan Heidi, BKM dağıtımıyla 22 Ağustos’ta sinemalarda gösterime giriyor. Heidi’nin korumacı, maceracı, ve sımsıcak hikâyesi büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunacak.

Basın Bülteni

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