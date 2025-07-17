Zamana Direnen Aşk Hikâyesi: İncir Reçeli, 14 Yıl Sonra Yeniden Beyazperdede

Yönetmen Aytaç Ağırlar’ın imzasını taşıyan, unutulmayan İncir Reçeli, bu Cuma Paribu Cineverse’te ikinci kez izleyiciyle buluşuyor. Duygu dolu anlatımı ve özgün karakterleriyle bir döneme damgasını vuran film, yeniden vizyonuyla hem nostaljiye yolculuk yapmak isteyenler hem de ilk kez keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Hayatına sessizce devam eden 30’lu yaşlardaki senarist Metin, bir gece barda tanıştığı gizemli bir kadın Duygu ile alışılmışın dışında bir bağ kurar. Duygu’nun taşıdığı sırrı öğrenme isteğiyle başlayan bu yolculuk, zamanla derinleşen bir aşka, kabullenişe ve hayata karşı cesurca bir yüzleşmeye dönüşür.

Basın Bülteni

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