Hoplayanlar Önümüzdeki Bahar, 06 Mart 2026’da Sinemalarda, Disney ve Pixar Yapımı Filmden İlk Fragman ve Poster Yayınlandı

Disney ve Pixar imzalı, animasyon komedi filmi Hoplayanlar’dan ilk fragman yayınlandı. 06 Mart 2026′da vizyona girecek film, hayvansever Mabel’in hikâyesini merkezine alıyor. Mabel, hayvanlarla yepyeni ve heyecan verici bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan ileri teknoloji bir deneyime adım atıyor -hem de hoplayarak. Daniel Chong’un yönettiği ve izleyicilere sıra dışı bir macera vadeden filmde bilim insanları, insan bilincini gerçekçi robot hayvanlara aktarmanın bir yolunu keşfeder. Bu sayede insanlar, hayvanlarla onların diliyle iletişim kurabilir hale gelir. Mabel, bu yeni teknolojiyi kullanarak hayvan dünyasında hayal bile edemeyeceği gizemlerin izini sürer.

Basın Bülteni

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