Aslan Kral Efsanesi Devam Ediyor, Mufasa: Aslan Kral Temmuz’da Tivibu Ekranlarında

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Tivibu Temmuz ayında dramdan komediye, aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil ediyor. Tivibu, Kirala Satın Al seçeneğiyle 2024 yılında vizyona giren ve 1994 yılında ilk filmi çıkan Aslan Kral efsanesinin devamı niteliğinde olan Mufasa: Aslan Kral’ı sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Mufasa ve Taka’nın çocukluk hikâyesine odaklanan film, duygusal bir bağ kurarken görsel bir şölen de sunuyor. Kirala Satın Al seçeneğiyle sunulan bir başka öne çıkan animasyon filmi ise aksiyon ve macera temposu yoğun olan film Kirpi Sonic 3 oluyor.

Basın Bülteni

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