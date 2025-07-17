Yazın En Heyecan Verici Sinema Etkinliği Başladı: Pluxee, Yaz Boyunca Herkese Açık Havada Sinema Keyfi Yaşatıyor

Pluxee’nin katkılarıyla her hafta Pazartesi ve Perşembe akşamları yapılan ücretsiz gösterimlerde, sinemanın zamansız klasiklerinden günümüzün ilgi çekici yapımlarına kadar geniş bir seçki yer alıyor. Ağustos ve Eylül aylarında da devam edecek olan Pluxee Sinema Günleri’nin Temmuz ayı takviminde Mutfak (La Cocina), Ucuz Roman (Pulp Fiction), Dr. Strangelove ve Julie & Julia adlı filmler var. Her biri kendi dönemine damga vurmuş filmlerden oluşan seçki filmleri, Pazartesi ve Perşembe akşamları düzenlenen gösterimlerle, şehirde yazı dolu dolu geçirmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat yaratıyor.

Basın Bülteni

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