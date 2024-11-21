Alonso Ruizpalacios’un yönettiği ve Raul Briones Carmona, Rooney Mara, Anna Diaz ile Motell Foster’in oynadığı Mutfak (La Cocina), 29 Kasım 2024’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Manhattan’daki The Grill’de kasadan para kaybolduğu anlaşılır. Kayıtsız aşçıların hepsi zan altındayken Pedro baş şüphelidir. Pedro, Amerikalı garson Julia’ya aşıktır. Mekânın sahibi Rashid, Pedro’ya “yasal olabilmesi” için evraklarında yardımcı olacağına söz vermiştir. Ancak Julia hakkında ortaya çıkanlar herkesi şaşırtacak, Pedro da bunun üzerine kentin bu en işlek mutfağının ocağını söndürecektir.