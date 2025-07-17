Kahpe Bizans, 22 Ağustos’ta Yeniden Sinemalarda

Gösterime girdiği 2000 yılında gişe rekoru kıran Kahpe Bizans 22 Ağustos tarihinde yeniden vizyona giriyor. Gani Müjde’nin yönettiği ve Mehmet Ali Erbil, Cezmi Baskın, Sümer Tilmaç ve Cem Davran’ın oynadığı filmde, Bizans İmparatoru Illetyus rüyasında, bir çocuk tarafından öldürüldüğünü görür. Rüyayı yorumlayan çevresi, imparatorun bir çocuk tarafından öldürülecek olduğunu söyleyince imparator yeni doğan tüm bebeklerin öldürülmesini emreder. Süper Gazi, yeni dünyaya gelen iki bebeğini karısından güvenli bir yere bırakmasını isteyince, kadın bebeklerden birini sepete koyarak göle bırakır. Bu bebek hayatta kalarak ünlü imparatorun karşısına çıkabilecek midir?

Basın Bülteni

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