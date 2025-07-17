Darren Aronofsky’nin Yeni Filmi Suçüstü’nün Afişi Yayınlandı

Akademi Ödülü adayı Darren Aronofsky, gerilimi ve aksiyonu harmanlayan yeni filmi Suçüstü ile izleyicileri nefes kesici bir hayatta kalma mücadelesine davet ediyor. Afişi yayınlanan film, 29 Ağustos’ta TME Films dağıtımıyla sinemalara geliyor. Başrollerinde Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz ve Matt Smith’in yer aldığı yapım, New York’un karanlık sokaklarında geçen sürükleyici bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. Lise yıllarını beyzbol sahalarının yıldızı olarak geçiren Hank Thompson, New York’ta salaş bir barda sakin bir yaşam sürmektedir. Ancak punk – rockçı komşusunun kedisine birkaç gün bakmasıyla hayatı değişir, bir anda altüst olur.

Basın Bülteni

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