Patty Ahn ile Grace Lee’nin yönettiği ve BTS’nin oynadığı BTS Army: Forever We Are Young, 01 Ağustos 2025’de CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Seul’den Los Angeles’a, Teksas’tan Mexico City’ye, BTS Army her yerde. Forever We Are Young, 21. yüzyılın pop ikonlarından BTS’i dünya çapında bir isim haline getiren hayranlığın içine dalıyor. Teksas’taki BTS odaklı ReactorCon’da hayranlarla, Seul’de BTS koreografisi öğreten bir dans eğitmeniyle ve BTS’in listeleri domine etmesine yardımcı olmak için 2013 yılından beri örgütlenen hayranlarla tanışıyoruz. Army, kültürel açıdan bilgili ve sosyal açıdan çok aktif bir hareket.